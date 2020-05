Os nove nomes cruciais na chegada de Camavinga ao Real Madrid

Zinedine Zidane

Apenas uma ligação de Zidane a Camavinga bastaria para o craque escolher o Real Madrid no lugar das outras ofertas. Além disso, sua amizade com François-Henri dura mais de uma década.

François-Henri Pinault

Filho do proprietário do Rennes, François Pinault, tem cada vez mais peso no clube. Está casado com Salma Hayek.

François Pinault

O magnata proprietário do Rennes, a terceira fortuna de toda a França. Com uma fortuna estimada em 37,5 bilhões de euros, está no número 37 da Forbes.

Juni Calafat

Ele é o responsável pelo futebol internacional do Real Madrid. Ele foi quem colocou a família de Camavinga em contato com seu representante e quem vem fazendo o acompanhamento.

Moussa Sissoko

Ele é um dos representantes mais influentes do mercado francês e mantém contatos muito bons com o Rennes.

Florian Maurice

Futuro diretor esportivo do clube. Sua chegada ao Rennes foi confirmada pela imprensa por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon. Ele tratou com o Real Madrid quando contratou Mariano Díaz em 2017.

Nicolas Holveck

Nomeado presidente do Rennes em 18 de março de 2020, tem uma difícil tarefa pela frente: renovar com Camavinga.

Julien Stéphan

O primeiro treinador do Rennes. Teve Camavinga em sua equipe e o fez estrear na Ligue 1.

Mathieu Le Scornet

Ajudante de Stéphan. O descobridor de Camavinga, a quem contratou quando tinha apenas dez anos.