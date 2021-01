Os nove pontos que separam Suárez de Braithwaite

Com um jogo a menos na conta, o Atlético de Madrid leva vantagem sobre o Barcelona em dez pontos, já atingiu a metade da LaLiga. Essa distância, caso vencesse o jogo pendente, seria de 13 pontos. Uma distância quase intransponível a partir de uma comparação polemica: a de Luis Suárez e Martin Braithwaite.

O atacante uruguaio, depois de seis temporadas de sucesso no time do Barça, mudou de ares neste verão contra sua vontade e saiu rumo ao Wanda metropolitana onde está sendo decisivo. O oposto de um Martin Braithwaite que, quase sem querer, se viu com muitos minutos no Barça. E ele não está aproveitando como poderia.

Até o momento, a essa altura da competição do campeonato espanhol, o internacional uruguaio acumula 12 gols em sua conta particular. Eles significaram um total de nove pontos extras para a equipe comandada por Cholo Simeone.

Enquanto isso, o dinamarquês só conseguiu balançar a rede duas vezes e seus gols poderiam ter sido totalmente dispensáveis: um foi na derrota por 4 a 0 sobre o Osasuna e o outro na retumbante vitória por 3 a 0 sobre o Valladolid.

Esses nove pontos a mais que Suárez deu explicam a grande diferença na tabela de classificação entre as duas equipes, o que faz com que a torcida 'culé' almeje um 'Pistolero' que sabe quantos pontos poderia ter dado a mais à sua ex-equipe nesta temporada.