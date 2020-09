Os novos uniformes de Portugal na pele de Cristiano Ronaldo

Já estão à venda os novos uniformes da Seleção de Portugal, que foram divulgados nesta terça-feira e serão utilizados já na Liga das Nações.

O material produzido pela Nike teve imagens compartilhadas nas redes sociais, exibindo a primeira e a segunda camisa com Cristiano Ronaldo sendo modelo.

O primeiro uniforme tem uma gola do estilo polo e mantém o tradicional tom de cor da seleção. A segunda é mais peculiar, com linhas horizontais verdes, vermelhas e pretas em um fundo branco.

A Seleção Portuguesa inicia a defesa do título da Liga das Nações, em que está no Grupo 3 com França, Croácia e Suécia. Em meio à competição, ainda há dois amistosos contra Espanha e Andorra.

A estreia no torneio será contra a Croácia, na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão. Três dias depois, a seleção viaja para enfrentar a Suécia. A disputa do grupo segue em outubro contra a França (11) e a Suécia (14). No mês seguinte, encerra a fase contra a França (14) e a Croácia (17).