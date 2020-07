Os números da melhor defesa da Espanha

A solidez defensiva do Real Madrid no Campeonato Espanhol é um dos grandes motivos para o time de Zidane ter a liderança na tabela, posição conquistada nas últimas rodadas.

A equipe da capital não sofreu gols em três dos cinco jogos disputados desde a retomada dos jogos. Além disso, ao longo de toda a edição, a zaga não foi vazada em 16 partidas, metade das 32 rodadas já disputadas.

O Real Madrid é quem mais vezes saiu de campo sem ver suas redes balançarem, seguido pelo Atlético de Madrid (14). Em casa, Courtois não viu a bola entrar no dois confrontos com Barcelona e Atlético, assim como diante de Osasuna, Leganés, Betis, Espanyol, Athletic, Valencia e Mallorca; fora de casa, saiu sem sofrer gols frente ao Sevilla, Eibar, Getafe, Valladolid e Espanyol.

Outro dado que reflete o trabalho defensivo é que nenhuma outra equipe sofreu uma quantidade inferior de gols. Com 21 gols sofridos, a equipe de Zidane tem a segunda melhor marca na história do clube nesta fase do campeonato, apenas superado pelos 20 gols que sofreu após 32 jogos da temporada 1987/88.

Esse desempenho inclusive faz Courtois ser o goleiro menos vazado, sendo o principal candidato ao Zamora, reconhecimento anual ao goleiro com melhor média na competição espanhola.