Os números de Messi que assustam o Mallorca

Messi assustou por trabalhar separadamente às vésperas da volta do futebol, mas logo o Barcelona afastou as preocupações avisando que era uma medida de prevenção.

A sobrecarga que o argentino enfrentou nos treinos o fez passar por cuidados especiais após retornar aos trabalhos mostrando estar em nível alto. Problema para o Mallorca.

Messi já enfrentou os próximos adversários 13 vezes e venceu dez confrontos, empatou dois e perdeu apenas um, o da Liga de 2007-08, quando teve que deixar o campo lesionado no segundo tempo.

No quesito gols, o craque marcou um total de 15, sendo os mais recentes no duelo do primeiro turno desta edição da LaLiga. No Camp Nou, o argentino fez um hat-trick após apresentar sua sexta Bola de Ouro à torcida.

Após três meses de bola parada, Messi sabe que as aspirações do Barcelona nesta reta final de temporada passam por suas chuteiras, e o camisa 10 é a principal arma de Quique Setién em busca do título.