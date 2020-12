Os números do 'Cristiano Ronaldo' da Champions asiática

Com o ano de 2020 prestes a terminar, encontramos Cristiano Ronaldo à frente de Lewandowski ou Haaland no ranking dos mais gols nas principais ligas e competições europeias com números estratosféricos. Com 35 gols, o português está à frente. Porém, a muitos quilômetros de distância, em terras asiáticas, mais especificamente em solo sul-coreano, encontramos um brasileiro capaz de se movimentar em números semelhantes: é o caso de Junior Negão.

O atacante do Usal Hyundai não faz jus a sua idade. E não só por ser o arquiteto dos dois gols que nesta quinta-feira colocaram seu time nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia, mas porque até agora este ano ele vem brilhando cada vez mais.

Com 33 primaveras e completando sua terceira temporada, seus números são impressionantes: 32 gols e três assistências em seus 39 jogos oficiais. Continuando com a comparação anterior, apenas Cristiano e Lewandowski alcançaram mais gols do que ele.

Junior, que aos 21 anos estreou no Corinthians, já está com 81 gols em 121 jogos pelo Ulsan Hyundai e almeja ser uma das grandes atrações nessas rodadas finais do mais precioso troféu asiático.