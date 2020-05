Os números mostram: Neuer é quase inigualável na Alemanha

O Bayern de Munique anunciou nessa quarta-feira (20) a renovação de contrato de Manuel Neuer até 2023 e pôs fim a uma novela que se estendia há alguns meses. Aos 33 anos, o goleiro da seleção alemã ainda é visto como um dos mais importantes goleiros de sua geração, especialmente pela sua habilidade com a bola nos pés.

Entretanto, reduzir Neuer a esse bom tratamento da pelota usando as chuteiras é superficial. O arqueiro chegou à equipe bávara na temporada 2011/12 e de lá para cá vem colecionando histórias, defesas, polêmicas e muitos títulos. Ao total, no Bayern, foram 20 canecos levantados, entre eles sete vezes a Bundesliga e uma Champions League.

Os números de Neuer são de dar inveja a qualquer goleiro do mundo. Por exemplo, Neuer tem mais vitórias do que gols sofridos com a camisa do Bayern. Foram 374 partidas disputadas, com 281 vitórias e 266 gols sofridos.

Números como esses ajudam a entender outra curiosa informação: Neuer tem um índice de 52% de partidas da Bundesliga sem levar gols. Por duas temporadas consecutivas, Neuer bateu o recorde de número de jogos sem levar gol. Em 2014/15 e 2015/16 o arqueiro totalizou 20 jogos (de 38) sem levar gols e ultrapassou o recorde de outro conhecido goleiro alemão: Oliver Kahn, que tinha estabelecido o recorde de 19 partidas sem ser vazado, em 2001/02.

Ele também esbanja essas marcas por toda a Europa. Desde 2011/12, Neuer é o líder entre os goleiros com maior número de partidas sem tomar gols entre as ligas europeias. Foram 127 partidas sem tomar gol, entre 241 disputadas. Esses números são maiores que os de Buffon (124 jogos sem sofrer gol entre 243 duelos), Thibaut Courtois (123 jogos sem sofrer gol entre 288 duelos).

A capacidade que Neuer tem de ler o jogo, antecipar jogadas e usar os pés para ser "mais um jogador de linha" em campo ajudam muito o Bayern desde o início das jogadas. Neuer tem o maior nível de acerto de passes entre todos os goleiros da Bundesliga, com 82% de precisão nos toques. Além disso, Neuer acabou com 157 chances de ataque ao sair da sua linha de goleiro e ir jogar mais a frente, fora da área.

A renovação de Neuer é um capítulo importante de um verdadeiro ídolo da Baviera. A chegada do jovem goleiro (também ex-Schalke, como Neuer), Alexander Nubel deve esquentar uma disputa pela titularidade na equipe comandada por Hans-Dieter Flick.