Os números não respaldam Setién

Você com certeza já ouviu que é melhor não tomar decisões com a cabeça quente, mas depois da derrota do Barcelona no 'Clásico' o torcedor 'culé' já faz comparações entre Setién e Valverde.

Com Valverde, o Barça tinha uma porcentagem de 62% de vitórias (16) na temporada. Setién supera essa marca do 'Txingurri' por pouco, elevando para 64%. Um total de sete triunfos.

O que realmente pode preocupar é o número derrotas de Setién em poucos jogos. Já são três derrotas em apenas 11 partidas, enquanto o ex-treinador perdeu quatro vezes em 26 encontros. Acumulando ainda, cinco empates a mais de o técnico atual.

Setién chegou prometendo a recuperação do estilo de jogo do Barça, consolidado por Cruijff e Guardiola, mas até aqui não conseguiu implementar as suas ideias.

A verdade é que o Barça ainda está vivo e com chances de títulos na Liga e na Champions, e qualquer avaliação sobre o novo treinador terá um peso maior ao final da temporada.