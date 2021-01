Os objetivos do Real Madrid em 2021

O Real Madrid deu adeus a 2020 para já pensar em um novo ano. Um período em que ainda tem que lidar com a Covid-19 e suas consequências: sem público nos estádios, quase não há receita. E essa é a principal tarefa entre várias que devem ser resolvidas, como destaca o jornal 'AS'.

O clube planeja uma redução geral de salários entre 10 e 15%. Algo que o Barcelona já enfrentou e que a equipe merengue ainda tem que providenciar para se ajustar aos problemas econômicos gerados pelo coronavírus. Tudo isso em meio às obras do Santiago Bernabéu, uma despesa extra que é difícil de manter em tempos assim.

Além disso, a diretoria olha com atenção para a janela de transferências com o objetivo de não perder oportunidades. Será um ano importante para nomes que já estiveram na mira em aberturas anteriores do mercado da bola.

David Alaba termina o seu contrato com o Bayern de Munique no final desta temporada e o Real Madrid é um dos favoritos para conseguir sua assinatura. Um jogador versátil e com experiência campeã na elite do futebol europeu.

Parece mais difícil buscar uma dupla de franceses que interessam à diretoria: Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga. O atacante termina seu contrato em 2022, então o PSG pode considerar uma venda se ele não renovar. O meio-campista do Rennes parece ainda mais complicado, pelo menos por enquanto.

Como se fosse pouco, o Real Madrid também precisa voltar seus olhares ao que tem em casa. Importantes renovações estão pendentes, como Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez. O croata já parece ter a permanência encaminhada, enquanto os outros dois ainda têm situação indefinida.