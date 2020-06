Os oito jogadores que o PSG pode perder neste mês

O elenco do PSG tem reapresentação marcada para o próximo dia 22. Como o Campeonato Francês foi encerrado - com os parisienses ficando com o título -, agora o time foca na disputa da Liga dos Campeões como o principal objetivo da temporada.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se reunirá na expectativa pela definição das datas da retomada da disputa da Liga dos Campeões da UEFA. No torneio, grande sonho de consumo do clube e do próprio Neymar, os franceses já estão nas quartas de final.

Além da competição continental, porém, o clube tem pela frente as disputas das finais da Copa da França, contra o Saint-Ettiene, e da Copa da Liga Francesa, frente ao Lyon - ambas sem data definida para acontecer.

Com saídas já confirmadas de nomes como Cavani e Thiago Silva, o time começa a confirmar uma mudança radical para os próximos meses. Outros nomes devem ser adicionados a essa lista de jogadores que deixarão o grupo.

Ao todo, oito jogadores podem encerrar sua história no clube neste mês de junho. No entanto, mesmo o uruguaio e o brasileiro podem permanecer para completar a atual temporada.

"Queremos ficar com eles até o final de agosto, mas a maneira de conseguir isso ainda não está clara", disse a 'Le Journal du Dimanche' o diretor esportivo Leonardo.

O PSG quer continuar contando com o elenco atual para encerrar a temporada, mas terá que esperar pela confirmação do LFP (Liga de futebol profissional, na sigla traduzida) para estender os vínculos e negociar esses contratos até agosto, quando a Champions League será disputada. A UEFA e a FIFA já aprovaram essa atualização.

Caso não haja o prolongamento dos contratos após 30 de junho, os jogadores que o PSG perderia são: Sergio Rico, Kurzawa, Meunier, Kouassi, Aouchiche, Choupo-Moting, Thiago Silva e Cavani.