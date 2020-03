Os parabéns de Vinicius a Ronaldinho: "Obrigado pelas mágicas"

O grande e incomparável Ronaldinho faz 40 anos em 21 de março de 2020, embora o faça de maneira inesperada, detido em uma prisão paraguaia envolvido em um caso surreal.

Sem dúvida, o aniversário mais amargo do bruxo, que ainda tem toda uma legião de seguidores que lhe enviam mensagens de apoio à distância.

Um deles foi o atacante do Real Madrid, Vinicius, que publicou um parabéns emocionado em sua conta oficial do Instagram, junto a uma foto com seu compatriota.

"O maior e melhor que eu vi. Obrigado pelas mágicas dentro de campo, e por tudo que fez pelo nosso futebol. Feliz aniversário, paz, saúde e VIDA LONGA ao bruxooooo! Não me canso de ver seus vídeos no YouTube. Obrigado pelo carinho de sempre. Deus te abençoe, ídolo! SOU SEU FÃ", postou Vinicius.