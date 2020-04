Os petrodólares chamam Falcao

Apesar de ter um longo contrato com o Galatasaray, com quem assinou até 2022, Radamel Falcao poderia ficar pouco tempo no Campeonato Turco.

O 'Tigre' vai marcando os seus gols, mesmo convivendo com os problemas físicos que o impediram de render mais no início da temporada.

Com dez gols e uma assistência em 20 partidas, o colombiano foi aprovado no Galatasaray, mas não com louvor. Seu futuro em Istambul não está claro, já que de acordo com o 'Win Sports', o Al-Hilal, uma das forças da Arábia Saudita, pensa na sua contratação e já teria entrado em contato com el.

O clube tem nomes como Giovinco, Gomis e Carlos Eduardo, além de ser o atual campeão da Champions Asiática.