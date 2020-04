Os planos do Barcelona para um jovem goleiro

Embora Marc-André Ter Stegen ainda tenha muito futebol para oferecer ao Barcelona, o clube mantém Iñaki Peña com expectativas para um futuro do Camp Nou. O jovem goleiro da base pode se tornar definitivamente parte do time principal, mas ainda precisa continuar evoluindo.

Segundo o jornal 'Sport', o Barcelona depende do que acontecerá com Neto para definir a situação de Iñaki.

O brasileiro não conseguiu fazer concorrência a Ter Stegen e poderia ser negociado. Se isso acontecer, o jovem goleiro será o segundo da primeira equipe, mas a saída do ex do Valencia não parece muito provável.

Nesse sentido, o club deve decidir se continua preparando Iñaki Peña com um empréstimo ou se o mantém no segundo time.

A esperança do Barcelona ver o time B subir para a segunda divisão nacional. Nesse caso, o goleiro poderia ter um protagonismo maior diante de um nível de exigência mais elevado.