Os planos do Real: Kane, para 2021

Verão europeu de 2021. Essa é a data, segundo o 'Daily Star', que o Real Madrid tem marcada em seu calendário para começar a se movimentar, mais uma vez, para tentar a contratação de Harry Kane.

Os 'merengues' já tentaram efetuar a contratação do atacante. No entanto, não conseguiram vencer a sempre complicada batalha com Daniel Levy nas negociações.

Mas, devido a crise do coronavírus, no Santiago Bernabéu acreditam que exista a possibilidade de contar com os serviços de Kane. A crise econômica poderia ser aproveitada pelos 'merengues'.

Os 'spurs' sofrerão, como todos os clubes, com a suspensão do futebol e as perdas que isso está ocasionando. O Real, que também sentirá, poderia convencer os ingleses mediante uma boa quantia pelo atacante.

No entanto, o Tottenham tem a esperança de segurar a sua estrela, agora machucada, apesar da situação financeira que possa causar o COVID-19. Por isso, no Bernabéu, preferem esperar a próxima temporada.