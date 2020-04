Os planos do Real Madrid para Jovic

Jovic tem sido mais protagonista fora de campo do que dentro neste seu primeiro ano no Real Madrid. A diretoria espanhola, conforme informação do jornal 'AS', conta com a sua permanência.

O atacante sérvio chegou no meio de 2019 após uma grande campanha pelo Eintracht Frankfurt. No entanto, seu desempenho não está de acordo com o preço pago por ele.

Além disso, Jovic, em plena quarentena, decidiu ir para a Sérvia com sua família em vez de permanecer na capital da Espanha e gerou críticas nos dois países.

Jovic, na Sérvia, não cumpriu as regras da quarentena ao sair de casa. Seu país tem medidas mais restritivas, o que fez o governo ameaçar com sua prisão.

Todas as polêmicas nas últimas semanas não mudaram a idéia do Real Madrid. 'AS' garante que a intenção da equipe é que o atacante permaneça no grupo de Zidane.

"Luka está na idade perfeita para crescer como jogador e como pessoa. Ele assinou um contrato até 2025 e nós contamos com ele. Ele não fez nada sem o conhecimento do Real Madrid e a polícia local em seu país foi informada de sua chegada", disse uma fonte do Real Madrid ao jornal espanhol.

Isso vai de encontro com a idéia do Real Madrid para reforçar o ataque. O jornal 'Marca' informou que o plano da equipe branca é buscar Haaland em 2020 e Kylian Mbappé em 2021.

Enquanto isso, Jovic aguarda na Sérvia a oportunidade de retornar à Espanha. Para ficar em forma para um possível retorno à competição, o sérvio segue sendo auxiliado em casa por um personal trainer.