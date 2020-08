Os pontos fortes do City para eliminar o Real Madrid

O Manchester City tem uma série de armas que não convidam ao otimismo para uma virada contra o Real Madrid no jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, que será disputado nesta sexta-feira.

- Pep Guardiola: o treinador espanhol sempre teve as medidas tomadas para o Real Madrid. Eles se encontraram em 18 ocasiões, em suas etapas no Barcelona, ​​Bayern de Munique e City, e Guardiola saiu vitorioso em nove jogos. Além disso, empataram três e os merengues venceram quatro vezes. O registro de gols com suas equipes nesses anos tem sido favorável e, embora as equipes de Guardiola tenham marcado 35 gols nesses 18 jogos, o Real fez apenas 20.

Guardiola teve várias semanas para se preparar completamente para esta partida e teria dado mil voltas para considerar a melhor forma de prejudicar a equipe de Zinedine Zidane.

- Velocidade: quando o Real Madrid pular no gramado do Etihad Stadium, eles não poderão especular. Não será capaz de confiar na sua força defensiva para passar a rodada. Ele terá que propor, ele terá que espremer o City. Isso deixará espaços na zaga e permitirá que a velocidade dos pontas do City brilhe. Raheem Sterling é uma verdadeira bala perigosa, mas Guardiola, que obviamente ainda não consegue escalar Ferran Torres, também conta com Bernardo Silva e Riyad Mahrez, dois jogadores capazes de se esgueirar entre as linhas rivais e causar muitos danos em campo aberto.

- Kevin De Bruyne: O melhor meio-campista da Europa no momento. 21 assistências na Premier League explicam a tese. Ele completou uma das melhores exposições de sua carreira na partida de ida no Santiago Bernabéu. O futebol ofensivo do City passa por cima deles. E de uma bela maneira.

- Segurança no gol: Ederson brilhou no último momento como goleiro com mais gols a zero na Premier League. Ele ganhou a Luva de Ouro da competição, apesar da suposta fragilidade de sua defesa e das rotações e variações que ele sofreu. Sóbrio e bom com os pés, o brasileiro é outro obstáculo para o Real Madrid, que não pode mais confiar na fragilidade de Joe Hart do passado.

- O resultado: é óbvio, mas o Real Madrid precisa de pelo menos dois gols no Etihad para passar. O City deixou seus gols a zero em casa em seis dos últimos sete jogos. A última vez que sofreu dois gols em casa foi contra o Crystal Palace em janeiro.