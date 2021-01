Os privilegiados que puderam assistir à final no Maracanã

Após meses de arquibancadas vazias no Brasil por causa da pandemia, o Maracanã recebeu um público reduzido para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos.

Foi autorizada a presença de aproximadamente 5 mil pessoas, entre jogadores, comissões técnicas, imprensa, autoridades e convidados dos clubes. A quantidade é inferior aos 10% da capacidade do estádio, limite que havia sido determinado pelo governo do Rio de Janeiro.

Santos e Palmeiras dividiram igualmente 300 entradas e definiram como seriam distribuídas. Funcionários e sócios mais fieis foram alguns beneficiados.

Para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus, foram estabelecidas regras como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social.

No entanto, as imagens registradas dentro do Maracanã evidenciaram que muitos espectadores não respeitaram as medidas. Não foi difícil encontrar torcedores próximos uns aos outros e sem rostos protegidos.