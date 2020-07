Os problemas do sorteio da Champions: nem Real nem Atlético falaram

Nessa sexta-feira foi realizado o sorteio da fase final da Champions League, que será disputada em Lisboa, Portugal.

Antes de conhecer os cruzamentos, o apresentador tentou conversar com os representantes de alguns clubes. entre eles Atlético e Real Madrid.

No entanto, a comunicação falhou e os nenhum dos representantes dos clubes da capital espanhola puderam ser ouvidos. Do lado do Atleti estavam Cerezo, Simeone e o capitão Koke, que começou a falar, mas não foi ouvido.

Já no Real Madrid, Emilio Butragueño pronunciou as suas palavras que foram ouvidas em meio a interferências. Ao final, nenhum dos dois puderam apresentar as suas impressões sobre o sorteio.