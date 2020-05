Os quatro da festa treinaram separadamente

Não haverá punição para eles, mas um tipo de castigo obrigatório, devido ao protocolo em vigor contra o contágio do novo coronavírus. Os quatro envolvidos na festa que repercute desde o sábado terão que treinar separadamente até seus novos testes terem resultados negativos.

Banega, Ocampos, Franco Vázquez e De Jong treinaram separadamente, enquanto, cmo flagraram as câmeras de 'Cuatro' do lado de fora do centro de treinamentos do Sevilla.

E eles não fizeram isso por punição, mas por obrigação de protocolo. Após o surgimento da polêmica, eles pediram desculpas. O caso também foi assunto comentado por Dani Parejo, capitão do Valencia.