Os quatro nomes que marcam o mercado do Barça

O Barça ainda está muito atento a tudo o que se relaciona com a sessão de partidas e chegadas. O mercado fecha no dia 5 de outubro e faltam praticamente 13 dias para o fim.

A equipe do Barça tem várias frentes abertas, como a possível saída de Luis Suárez, Arturo Vidal e Semedo. O uruguaio, que teria um acordo com o Atlético de Madrid, vê que tudo está complicado porque a entidade não vê com clareza deixar o jogador sair grátis a um rival direto.

No caso do português, os Wolves continuam a negociar a sua assinatura enquanto o chileno, que já fez o exame médico com a Inter, tem certo o seu regresso à Serie A.

Quanto às contratações, são quatro os nomes próprios que marcam a agenda do Barça na reta final do mercado de transferências: Wijnaldum, Eric García, Dest e Lautaro Martínez, como apontado por 'Sport'.

O jornal catalão insiste que o clube aguarda a liberação de alguns salários para poder fazer esses acréscimos que ajudariam muito a reforçar várias parcelas do campo.

O holandês Wijnaldum continua sendo o alvo de Koeman, mas Klopp, apesar de ter Thiago, não o deixará sair. E na mesma situação está Lautaro, com uma Inter determinada a não deixá-lo ir por menos de 100 milhões.

Em relação a Eric García, a equipe do Barça deixa claro que se ele não conseguir fechar com o defesa-central catalão, irá optar por um defesa "low cost". E o de Dest pode acontecer, desde que Semedo abandone a disciplina 'culé'.