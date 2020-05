Os quatro possíveis substitutos de Lovren no Liverpool

Leandro Cabrera (Espanyol)

O jogador uruguaio tem uma multa rescisória de 15 milhões de euros. E aos 28 anos aceitaria o papel de reserva sem maiores problemas.

Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

O zagueiro não vem tendo muitos minutos com Favre. Ele ainda pode jogar como lateral e o seu valor girar em torno aos 30 milhões de euros.

Tanguy Kouassi (PSG)

Uma das grandes promessas do PSG. Com apenas 17 anos, vários clubes estão de olho no seu futebol, mas não será fácil tirá-lo do time de Paris.

Zou Feddal (Betis)

Uma opção acessível. O marroquino custaria apenas cinco milhões de euros ao Liverpool e aportaria mais experiência.