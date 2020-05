"Os que comprarão o Newcastle têm sangue nas mãos"

A possível compra do Newcastle United por um grupo de investidores da Arábia Saudita é novamente alvo de polêmica. Hatice Cengiz, a noiva do jornalista assassinado Jamal Khashoggi, voltou a falar.

"Nos últimos anos, o príncipe herdeiro Mohamemed bin Slaman gastou uma fortuna se posicionando perante o mundo como uma figura moderna. Ele investiu centenas de milhões na construção de uma máquina de relações públicas para vender sua imagem ao mundo. Mas as prisões, tortura e assassinato foram o pano de fundo", disse ela ao 'The Guardian'.

Cengiz acusa o Governo saudita da morte de seu noivo. "Meu noivo, jornalista Jamal Khashoggi, se tornou vítima do regime em outubro de 2018. Ele foi morto por agentes do governo saudita em seu consulado em Istambul enquanto esperava do lado de fora", disse ela.

"O governo tentou encobrir o assassinato e fracassou. Tanto a CIA quanto os especialistas da ONU em execuções extrajudiciais concluíram que o príncipe herdeiro ordenou o assassinato de Jamal", acrescentou.

Cengiz criticou a decisão da Grã-Bretanha com a compra de Newcastle. "Infelizmente, o secretário cultural do Reino Unido, Oliver Dowden, disse que o governo não vai interferir. Sua inação nos últimos anos lhe deu a crença de que ele pode fazer o que quiser sem ter repercussões", disse ele.

"Aqui, a Premier League tem a oportunidade de deixar claro que criminosos e tiranos não são bem-vindos na competição mais respeitada do mundo. Se você não aproveitar essa oportunidade, sua própria reputação ficará manchada para sempre. Tenha certeza de que aqueles que eles estão prestes a comprar Newcastle, eles têm sangue nas mãos", concluiu.