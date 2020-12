Os recordes negativos que o Botafogo pode bater no Brasileirão de 2020

Botafogo e São Paulo se enfrentaram nesta quarta por partida atrasada da 18ª rodada, e o Tricolor, jogando em casa, goleou os cariocas por 4x0.

Com a derrota, o Botafogo chega à nona partida consecutiva sem vitória, além de se aproximar de outros recordes negativos que preocupam Eduardo Barroca e os torcedores do alvinegro.

Com o revés de hoje, o Botafogo iguala a sua pior sequência de derrotas desde o início da era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, em 2003. Já são seis derrotas seguidas, considerando que a última vez que o Glorioso pontuou foi no empate contra o Ceará, no dia 31 de outubro.

Em toda história do Brasileirão (considerando a fase antes dos pontos corridos, em 1971), o Botafogo só foi derrotado mais vezes em seguida em 1993, quando perdeu sete jogos seguidos. Na ocasião o Bota foi o último colocado do grupo A, com apenas seis pontos conquistados em 14 partidas disputadas.

Com a nova série sem vencer (9 partidas), o Botafogo se aproxima de outra marca negativa histórica, de 11 partidas sem uma vitória. Vale lembrar que ainda nesta edição do Brasileirão o time carioca já chegou a um jejum de 10 partidas, e agora se encontra novamente em situação delicada.

O próximo compromisso do Botafogo será no próximo sábado (12) contra o Inter, eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors nas cobranças de pênaltis. Com apenas 20 pontos somados em 24 partidas, nem mesmo uma vitória contra os gaúchos tirará o Botafogo da zona de degola.