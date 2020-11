Os relacionados do Benfica para a batalha contra o Rangers

Nessa quinta-feira o Benfica encara o Rangers pela 4º rodada da fase de grupos da Europa League, em Glasgow, na Escócia.

O time português é o líder do Grupo D da competição com 7 pontos conquistados, mesmo número de pontos do Rangers. No entanto, os lusos lideram nos critérios de desempate.

Jorge Jesus não poderá contar com sete jogadores para o duelo dessa quinta. São eles: André Almeida, Todibo, Pedrinho e Nuno Alves (lesionados), além de Darvin, Weigl e Taarabt (COVID-19).

A lista completa tem:

Goleiros: Odysseas, Helton e Svilar;



Defensores: Jardel, Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto e João Ferreira;



Meias: Gabriel, Everton, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Tiago Araújo e Paulo Bernardo;



Atacantes: Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.