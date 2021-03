Os resultados ocultam os problemas internos do Bayern

O Bayern de Munique é a equipe do momento no futebol mundial, mas você já sabe, nem tudo que reluz é ouro. Os bons resultados dos bávaros dentro de campo ocultam algumas fortes disputas internas, tanto que de acordo com o jornal 'L'Équipe', Rummenigge precisou intervir.

"Não queremos que um assunto familiar tome outras proporções. É preciso garantir que o problema não seja maior do que o da família real britânica", disse em declarações ao 'Welt am Sonntag'.

Mas a que exatamente se referia o mandatário do clube alemão? Pois bem, Hans Flick, treinador da equipe, e Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, não se dão muito bem. Várias contratações do bósnio, uma lenda dentro do clube, não estão rendendo e Flick já deixou claro que não aceitará acordos na hora de escalar o seu time.

O 4-0 diante do Stuttgart, em uma partida que o Bayern jogou com um a menos durante praticamente todo o tempo, ofuscou ainda mais os problemas. Nomes como Marc Roca e Lucas Hernández, trazidos por Salihamidzic, não contam com a plena confiança do treinador.

Flick é alvo de críticas devido aos poucos minutos concedidos a Nübel. O goleiro, que deve ser o substituto natural de Neuer em alguns anos, disputou apenas três partidas nessa temporada.

"Não sei o que foi combinado com ele e não me importa. Em relação ao time titular quem tem a última palavra sou eu", disse o treinador. Uma mostra da personalidade forte do comandante do 'sextete'.