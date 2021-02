Os rumores colocam Thauvin no Real Madrid e... ele cai na risada

Vários clubes trabalham na tentativa de convencer o francês Thauvin, já que o jogador estará livre dentro de alguns meses, quando o seu contrato com o Marsella chegar ao fim.

Até o momento, os maiores interessados são Milan, Sevilla, Nápoles, entre outros. O jogador, que sabe como funcionan os rumores, não resistiu a uma notícia que o relacionava ao Real Madrid.

O veículo, 'Defensa Central' disse que o clube merengue teria desistido da contratação do meia para a próxima temporada e o próprio jogador comentou o tweet.

"Ah bon ? PTDRRRR merci pour la rigolade en tout cas", escreveu o jogador do Marsella com vários emojis. Traduzindo, Thauvin a notícia fez a diversão do atleta: "É assim mesmo? PTDR! Obrigado pela risada de qualquer forma". 'PTDR' signifca 'pete de rire', algo como 'morrendo de rir'.