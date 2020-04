Os segredos do novo padrasto de Neymar

A mãe de Neymar oficializou a relação com Tiago Ramos por meio das suas redes sociais. O novo namorado de Nadine é seis anos mais jovem que o craque do PSG e faz sucesso nas redes sociais com suas danças no 'Tik Tok'.

Pois bem, Tiago Ramos, que agora é gamer e influencer digital, tentou jogar futebol profissionalmente, mas não obteve sucesso. Primeiro esteve no Ferroviáro de Fortaleza até tentar a sorte na Espanha.

De acordo com o diário 'Marca', no ano de 2019 ele chegou ao Villafranca de los Barros, uma cidade de Extremadura que tem 13.000 habitantes. "Fomos ao mercado em busca de reforços. Era bom fisicamente. É bem verdade que era muito pobre taticamente e técnicamente limitado, por isso me surpreendeu que havia sido profissional no Brasil", disse José Manuel Cisneros, mais conhecido como 'Pana', a citada fonte.

Como não conseguiram subir, Tiago disse ao treinador que queria ir embora e, ao final, acabou sendo contratado pelo Guareña, que também é de Extremadura, mas de uma cidade menor.

"Aqui começamos a perceber que ele tinha problemas pessoais e isso afetava muito o seu jogo. Em novembro chegou atrasado ao treinamento e nos disse que queria deixar o time. Seu seguinte destino já foi Paris", contou o treinador do Guareña, José Enrique Pineda.

Tiago participou de alguns programas de TV no Brasil para encontrar namorada e ficou famoso nas redes sociais. Um dos seus amigos, com quem dividiu apartamento, disse que ele gostava de mulheres mais velhas.

"Ele sempre dizia que gostava de mulheres mais velhas. Não dava muita bola para as da sua idade...", disse Bruno França, segundo conta o 'Marca'.