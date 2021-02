Os segredos dos 'Galácticos': "Não treinávamos e estávamos fora de forma"

O trailer do documentário da 'ESPN' que fala da etapa dos 'Galácticos' do Real Madrid já está circulando nas redes sociais. Nesse teaser, surgem frases bastante curiosas de ex-jogadores como Hierro, Steve McManaman e Valdano, entre outros.

"Ele me disse: 'Jorge, temos um Roll-Royce na garagem cheio de pó", pode-se ouvir da voz do argentino.

Quanto a McManaman, ele continuou a ideia que Florentino Pérez tinha em mente e explicou que eles mal treinavam.

“A ideia era transformar o Real Madrid no clube mais glamouroso e bem sucedido do mundo. Você ganha a LaLiga e no dia seguinte, sai. Não treinávamos e por isso estávamos fora de forma”, se ouviu.

Também aparece uma alfinetada no final de um 'teaser' que cria muita expectativa: "Jogadores de futebol são pessoas e não mercadoria".