Os seis goleiros finalistas do 'The Best' 2020

Uma das peças-chave das equipes são os goleiros. Sem eles, o futebol não teria sentido.

A cada ano, a FIFA é responsável por premiar com o 'The Best' o melhor goleiro. Nesta quarta-feira, o órgão máximo do futebol anunciou os seis craques que lutarão pelo prêmio.

Becker, Courtois, Navas, Neuer, Oblak e Ter Stegen são os que disputarão tal reconhecimento. Todos eles fizeram muito jus a tal nomeação, mas apenas um será o vencedor.

A LaLiga está muito bem representada. Três dos seis goleiros da lista jogam no campeonato espanhol: Courtois no Real Madrid, Oblak no gol do Atlético de Madrid e Ter Stegen defendendo o gol do Barcelona.

A lista é completada por Becker, o leal escudeiro do Liverpool, o especialista Neuer, um porto seguro para o Bayern e para a Seleção Alemã, e Keylor Navas, goleiro do PSG.

A FIFA explicou que, ao escolher os finalistas, manteve os melhores no período entre 8 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

Agora, o escolhido sairá da votação entre torcedores, jornalistas, treinadores e capitães. Essa lista de seis se tornará três em breve, especifica a agência. O melhor goleiro será finalmente anunciado na cerimônia 'The Best' que será realizada em 17 de dezembro de 2020.

Além de tal lista, a FIFA anunciou os finalistas para o prêmio de Melhor Jogador de 2020 e também para o prêmio de Melhor Treinador de 2020.