Os seis ídolos de Maradona

Ricardo Bochini

É o jogador mais admirado de todos os tempos por Maradona. Ídolo histórico do Independiente e um dos melhores jogadores de toda a história da Argentina. Um pouco mais velho que Diego, mas jogou com ele antes de se aposentar, em 1991.

Norberto Alonso

'Beto' venceu a Copa do Mundo de 1978 com a Seleção Argentina e também compartilhou dias de futebol com Maradona. Mas, ao contrário do ídolo do Boca Juniors, foi jogador do River Plate a vida toda.

Daniel Passarella

Outro jogador com quem Maradona dividiu gramado ao longo de sua carreira e que ele admira, apesar de ser uma referência para River, o eterno rival. Segunda zagueiro com mais gols na história, venceu duas Copas do Mundo e foi campeão no México com Maradona.

Oscar Pianetti

O 'Pocho' é um dos jogadores mais importantes da história do Boca. Ele jogou na lateral e sempre dava seu máximo contra o River. Aposentou-se quando Diego começava no futebol.

Angel Rojas

Outro dos grandes nomes do Boca na história. Estrela nos anos 60, ele era um atacante técnico e elegante que não se cansava de ganhar títulos com o clube.

Roberto Rivelino

A grande referência de Maradona fora da Argentina e um dos melhores jogadores brasileiros da história. Especialista nas bolas paradas, foi campeão mundial com o Brasil em 1970 em uma das equipes da história.