Os seis intocáveis ​​do Real Madrid

Os prejuízos causados pela Covid-19 mudaram radicalmente o mercado de transferências. Nessa janela, não houve tantos investimentos de números exorbitantes como nos anos anteriores.

No Real Madrid, foi dada prioridade às saídas, com o adeus a jogadores como Reguilón, Bale e James, para citar apenas alguns deles. Mas a diretoria não estava disposta a se desfazer de algumas peças e definiu vários intocáveis ​​na equipe.

Vários foram os times que fizeram consulta por nomes como Fede Valverde, Vinicius, Asensio e Odegaard, de acordo com o jornal 'Marca'. Todos interessados tiveram a mesma resposta do Real Madrid: "não".

O Bayern de Munique queria fazer de Valverde a surpresa da janela, mas nem o clube espanhol nem o jogador deram ouvidos à proposta alemã. O PSG tentou tirar Vinicius, mas o Real Madrid protegeu seu jovem brasileiro. Enquanto isso, Asensio estava na mira do Liverpool, enquanto o Manchester United tentava Odegaard.

A diretoria protegeu seus intocáveis. Outros que não receberam ofertas, mas que também são considerados intransferíveis, ainda de acordo com 'Marca', são Courtois e Rodrygo. O goleiro convenceu de sua confiabilidade com as luvas e a camisa 1, enquanto o talentoso atacante brasileiro tem um futuro considerado promissor pela frente. É apenas uma questão de confiança e oportunidade.