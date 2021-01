Os seis jogadores para quem Solskjaer já disse adeus!

É previsto um mercado da bola em 2021 um tanto quanto agitado no Old Trafford. O Manchester United poderia ser feito com os serviços de algum outro jogador, embora o que ele realmente prometa seja sua particular 'operação saída'.

Os 'red devils' pretendem se livrar dos jogadores que não estão com tanta participação nesta temporada para aliviar as contas do clube, se livrar de uma massa salarial e quem sabe tentarem alguma transferência.

E o 'Daily Mirror' garante que o técnico Ole-Gunnar Solskjaer já teria dado os seis nomes dos jogadores que poderiam sair no inverno: Sergio Romero, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard, Daniel James e Brandon Williams.

O caso de Daniel James é o que mais chama a atenção, já que o atacante inglês desembarcou em Old Trafford como um jogador promissor que foi perdendo destaque com o passar do tempo e que só participou de nove jogos nesta temporada.

Se confirmada, a saída de Brandon Williams também surpreenderia, jogadores que alguns meios de comunicação da Inglaterra colocam na órbita de times como o Bayern de Munique ou o Southampton.