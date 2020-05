Os seis jogadores que o Barcelona oferece à Inter

O Barcelona continua com sua idéia de conseguir a contratação de Lautaro Martínez e esquecer as preocupações com o ataque por um tempo, principalmente com as recuperações de Dembélé e Luis Suárez quando o futebol for retomado.

O clube fará todo o possível para juntar Messi a seu compatriota. O jornal 'Sport' publicou a informação de que a negociação está próxima de um acordo que ocorrerá com duas condições.

O primeiro é o dinheiro, atualmente fixado em cerca de 60 milhões de euros, enquanto o segundo são os dois jogadores que serão incluídos na operação.

Na capa desta sexta-feira do jornal, há seis jogadores que compõem a lista que o Barcelona teria oferecido à Inter para que escolha dois atletas.

Entre eles, estão jogadores de destaque como Arturo Vidal e Umtiti. Semedo, Rafinha, Junior e Todibo são os demais jogadores que o Barcelona estaria usar como moeda de troca para levar Lautaro ao Camp Nou.