Os seis nomes que podem ajudar na contratação de Lautaro

Apesar da Inter de Milão ter iniciado as negociações pedindo exclusivamente dinheiro para aceitar liberar Lautaro Martínez, parece que as cosias mudaram desde que a obsessão do Barcelona começou.

Lautaro Martínez enviou sinais de que gostaria de jogar ao lado de Leo Messi e, por isso, o conjunto italiano não irá se opor ao desejo do jogador.

É bom lembrar que a relação entre Inter e Barcelona não é ruim. Os 'culés' já perdoaram a compra obrigatória de Rafinha por parte dos 'nerazzurri' há algumas temporadas, quando já estava acertada e a Inter apresentava problemas financeiros.

Em resumo, a Inter quer os 111 milhões de euros da multa rescisória de Lautaro, um valor que o Barça não pode pagar. Por isso, desde o Camp Nou, estão dispostos a incluir até seis jogadores na operação:

Samuel Umtiti

Nélson Semedo

Arturo Vidal

Jean-Clair Todibo

Carles Aleñá

Junior Firpo