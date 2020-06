Os seis nomes na agenda do Chelsea

Na diretoria do Chelsea, estão analisando detalhadamente o mercado de transferências de verão em busca de vários reforços de qualidade para aumentar o nível da equipe, visando uma próxima temporada com melhores resultados.

Por esse motivo, os 'blues' buscam reforçar a lateral e o ataque da equipe e já possui vários candidatos para tais cargos. Começando com a lateral, Lampard cogita várias alternativas.

Assim foi dito pelo jornal 'The Athletic', que fala sobre vários nomes escritos na agenda dos ingleses. O alvo prioritário é Ben Chilwell, lateral esquerdo do Leicester, embora o Chelsea tenha duas alternativas mais baratas: Alex Telles, do Porto, e Nicolás Tagliafico, do Ajax.

Por outro lado, há o ataque da equipe britânica. Nesse caso, é a 'ESPN' que fala do interesse dos 'blues' em três jogadores, com o atacante do RB Leipzig, Timo Werner, o homem da moda do momento e o que mais agrada a diretoria.

Sabendo da dificuldade de conseguir sua transferência, o Chelsea tem dois outros nomes em mente: Moussa Dembélé, do Olympique de Lyon, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.