Os seis possíveis destinos de Sergio Agüero

A situação de 'Kun' Agüero no Manchester City é bem simples, já que caso o clube não prepare uma oferta de renovação ou se a mesma não for considerada satisfatória pelo jogador, ele não terá dificuldades em encontrar uma nova equipe.

O jornal 'Mirror' elencou nessa sexta-feira os possíveis destinos de Agüero. Até seis equipes de três ligas diferentes estariam interessados no atacante.

Em LaLiga, o Atlético, sua ex-equipe, e o Barcelona teriam um lugar para ele. Duas opções de renome pra seguir a sua carreira.

No entanto, se ele preferir continuar na Premier League, tampouco será difícil. Já que clubes como Chelsea e Tottenham sonham com o faro de gols do argentino.

Se o atacante preferir tentar a sorte em novas ligas, a Juventus o espera de braços abertos na Itália e na Ligue 1 o PSG lhe daria guarida ao lado de Mbappé, Neymar e cia.

Agüero não está muito satisfeito com o seu papel no City. Na partida contra o 'Gladbach, por exemplo, jogou apenas 15 minutos e terminou irritado porque não recebeu a bola dos seus companheiros.