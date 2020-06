Os seis que se beneficiariam por Werner não jogar no Liverpool

Liverpool tem um tridente dos sonhos. No entanto, Klopp queria que Werner completasse uma rotação ainda mais assustadora. Com o alemão indo para Stamford Bridge, a solução poderia estar em casa. Aliás, alegrando a vida de seis de seus jogadores com contrato.

Em princípio, Origi e Shaqiri, alternativas habituais a Mané, Salah e Firmino, seriam as partes mais beneficiadas em questão de minutos em jogo. Ainda mais em um ano em que a Copa da África privará os 'reds' de seus talentos africanos por algumas semanas.

A situação também beneficiará Minamino e seu processo de adaptação ao Liverpool. O japonês, assinado do Salzburg em janeiro passado, enfrentará o ano de sua confirmação, pelo qual precisará de mais continuidade.

Depois, há os jovens talentos de Klopp. Acima de tudo, Harvey Elliott, que aos 17 anos parece abençoado e tem o aval de Klopp para ficar e continuar crescendo.

Por sua vez, Rhyan Brewster e Harry Wilson, emprestados este ano ao Swansea e Bournemouth, respectivamente, puderam ver que, em vez de voltar a serem emprestados, conforme planejado, eles podem permanecer no clube, ou pelo menos um deles.