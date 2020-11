Os seis 'vingadores' da Premier e sua comemoração secreta

Há um grupo de Whatsapp formado por Dele Alli, James Maddison, Ben Chilwell, Jack Grealish, Ross Barkley e John McGinn. Mesmo atuando por times diferentes - Aston Villa, Chelsea, Leicester e Tottenham - eles fazem a mesma comemoração.

Quando marcam seus gols, eles desenham um A com os dedos das mãos. Até então, o grupo que une o sexteto e o motivo do gesto eram desconhecidos, mas Maddison resolveu revelar o vínculo entre os atletas.

Em entrevista concedida a 'EA Sports', o jogador do Leicester contou que o grupo se chama "The Avengers", nome original, em inglês, do filme 'Os Vingadores'. Por isso, a letra A nas comemorações. James Maddison ainda explicou sobre sua relação especial com Chilwell.

"Era meu melhor amigo; me deu as boas-vindas no clube. Nos conhecemos na seleção da Inglaterra sub-21. Íamos tomar café, nos encontrávamos fora de campo... Construímos uma grande relação dentro e fora de campo", disse o meia.