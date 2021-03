Os sete jogadores do Real Madrid convocados por suas seleções

O Real Madrid entrará na data FIFA com a sensação do dever cumprido. Os comandados de Zidane conseguiram bater o Celta de Vigo por 1-3 e continuam em grande fase na Liga.

Os 'merengues' só voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo dia 3 de abril contra o Eibar no Di Stéfano, duelo que marcará o retorno dos jogadores convocados por suas seleções.

Dessa forma, Zidane terá que trabalhar durante alguns dias sem nomes importantes, que irão defender as suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Os sete convocados foram: Courtois (Bélgica), Toni Kroos (Alemanha), Sergio Ramos (Espanha), Varane e Mendy (França), Modric (Croácia) e Lunin (Ucrânia).