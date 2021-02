Os sete pilares do Cholo

Sete pilares sustentam o Atlético de Madrid do Cholo Simeone, líder do Campeonato Espanhol. E BeSoccer Pro, o laboratório estatístico de BeSoccer, identificou quem são eles.

Oblak (2.700), Savic (2.509), Koke (2.342), Marcos Llorente (2.290), Mario Hermoso (1.999), Correa (1.977) e Luis Suárez (1.951) são os jogadores que mais se aproximam ou superam os 2.000 minutos nessa temporada.

Dados que permitem uma leitura interessante. A primeira, que Oblak, como era de esperar, lidera o ranking porque é dono e senhor do gol da equipe do Metropolitano. Outra, que esse 'top 7' é composto por um goleiro, dois zagueiros, dois meias e dois atacantes: o protagonismo está no equilíbrio.

Também é preciso falar sobre Luis Suárez. Depois de uma saída tumultuada do Barcelona o uruguaio recebeu o protagonismo que merece no Atleti e briga por títulos. A versatilidade de Llorente também merece destaque, assim como os experientes Koke e Savic.