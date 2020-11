Os sites de apostas em Portugal tomarão o lugar dos pontos de apostas físicos no futuro?

Os pontos de apostas físicos sempre fizeram parte da história de Portugal. Por exemplo, é provável que tenhas ouvido falar dos Jogos Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Totobola, o bilhete desta que é voltado para apostas desportivas em futebol.

Entretanto, um questionamento muito comum é se essas casas de apostas físicas estão com seus dias contados. Afinal, as casas online permitem aos seus usuários apostar a qualquer hora e em qualquer lugar.

As apostas em locais físicos já foram ilegais

Na era moderna, a aposta se espalhou amplamente pelo mundo. Ela ajudou a criar riqueza e falência. Não existiam regras e regulamentos, ou ainda eram fracos. Além disso, definitivamente não havia um controlo sobre os fluxos de caixa e locais de apostas existentes, como em Portugal.

Após anos de criminalização do jogo, o nascimento do Totobola trouxe o primeiro ato legislativo a acontecer em 1961. Este jogo de apostas desportivas interativo, criado pelo Estado e entregue à Jogos Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, visa financiar serviços de reabilitação a pessoas com deficiência física e ao mesmo tempo gerar receitas para a prática desportiva.

Também é importante que em todo este processo histórico, não se esqueça do casino físico. A indústria do jogo é reconhecida pela sociedade e pelo governo. De forma que a primeira concessão para exploração de estabelecimentos legais de jogo em Portugal. Estava localizada no Casino do Estoril em 1928 e Espinho (Associação Espinho-Praia, antecessora do Casino Solverde).

Como está a acontecer a proliferação das casas de apostas online?

As empresas de apostas online também nasceram sem legislação e operaram semiclandestinas por muitos anos. Nos jogos, especialmente nas apostas desportivas online, não eram proibidos, mas também não obedeciam a nenhuma norma legal.

Mas a comodidade de apostar pelo computador e celular fez com que o número de apostadores e dinheiro envolvido aumentasse exponencialmente. Desta forma, o governo necessitou urgentemente de garantir a tributação e a regulamentação do setor.

É por isso que em abril de 2015, de acordo com o Decreto n.º 66/2015, foram suspensas as atividades de jogo online em Portugal. Assim, as empresas de jogo portuguesas tiveram suspensas a sua atividade até à entrada em vigor da nova legislação.

Desde 2016, as novas casas de apostas legalizadas estão a entrar cada dia mais e mais no país. As licenças, que antes totalizavam 5 no primeiro ano, agora alcançam mais de 25 autorizações. Se quiser ver exatamente quais são os site de apostas em Portugal, há vários locais em que visitar.

Conclusão

Apesar da proliferação das casas de apostas online, não há dúvidas de que os locais físicos continuam populares. Muitas vezes as pessoas escolhem apostar em locais físicos por causa da atmosfera que eles promovem. Os sons e a conversa são partes fundamentais. Portanto, não há dúvidas de que os locais físicos irão perdurar. Mas as casas de apostas online também ficarão cada vez mais populares.