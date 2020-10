Os sobreviventes do último Bayern de Munique - Atlético de Madrid

Em 6 de dezembro de 2016, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid se enfrentaram pela última vez na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, as feras se encarão novamente e há alguns sobreviventes.

Nos onze iniciais do Atlético de Madrid estavam Oblak, Vrsaljko, Savic, Saúl, Koke e Carrasco. Todos, exceto o croata, têm chances de entrar na equipe titular de Simeone. Eles estavam acompanhados por Godín, Lucas Hernández, Gabi, Gaitán e Griezmann.

Como alternativas naquela noite no Allianz, Simeone tinha Giménez e Correa, os outros sobreviventes do elenco 'colchonero', junto com Moyá, Juanfran, Thomas, Gameiro e Fernando Torres.

Se há sobreviventes no Atlético, também há sobreviventes no Bayern de Munique. Na equipa bávara, então dirigida por Carlo Ancelotti, estiveram Neuer, Alaba, Douglas Costa e Lewandowski acompanhados por Bernat, Hummels, Rafinha, Renato Sanches, Arturo Vidal, Thiago e Robben.

No banco, o técnico italiano tinha Kimmich, Javi Martínez e Müller junto com Ulreich, Badstuber, Lahm e Ribéry.

E para hoje, qual será o placar nesse confronto?