"Os torcedores do Sporting xingam, menos mal que não entendo português"

Valentin Rosier, lateral do Sporting, concedeu uma entrevista a um canal do Dijon, seu antigo clube, e falou sobre a sua experiência do Sporting.

"O terceiro treinador (Silas) não gostava de mim e isso complicou as coisas. Mas tenho que me adaptar a cada treinador, é o meu trabalho, e não tenho problemas com isso. As mudanças constantes não ajudam a confiança da equipe, mas não tenho do que me queixar", revelou Rosier.

"No Sporting, se perdemos um jogo, os torcedores são capazes de chorar. E se você não dá tudo em campo, te xingam. A minha sorte é que fazem em português e eu não entendo", brincou o francês.

"O Sporting é o Sporting. O meu agente me ligou para dizer que o Sporting estava interessado. Quando me disse Sporting eu não acreditei. Porque o Sporting de Portugal é um clube muito grande. Por isso, não hesitei nem um segundo", comentou.

O francês chegou ao Sporting em 2019, e na atual temporada defendeu a camisa do clube em 16 partidas oficiais.