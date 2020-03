Quem pode ocupar o lugar de Timo Werner no RB Leipzig?

O RB Leipzig começou a jogar a toalha. A equipe alemã está ciente da dificuldade de manter Timo Werner mais uma temporada na equipe, já que os grandes clubes da Europa seguem de perto seus passos, com ofertas econômicas poderosas e irrepreensíveis.

Isso destaca o interesse do Liverpool de Klopp ou a lista de 'killers' com os quais a Juve sonha, algo que RB Leipzig conhece, então os alemães decidiram mudar para o plano B.

E isso não é outro senão começar a pensar no substituto ideal para o atacante de 24 anos, uma lista de candidatos que o 'Sport Bild' relata na quinta-feira. Aparentemente, existem três homens na agenda de Julian Nagelsmann: Mohammed Daramy, Adam Hlozek e Kaio Jorge.

O primeiro atacante, com apenas 18 anos, passou a vida inteira em Copenhague, crescendo e se formando na academia de jovens, tornando-se um dos atacantes mais promissores do clube. Por seu lado, Hlozek, uma das pérolas mais destacadas do Esparta em Praga, tem apenas 17 anos, um clube do qual ainda não saiu. Por fim, encontramos o brasileiro Kaio, de 18 anos, atual pérola de Santos que também está na mira da Juventus.