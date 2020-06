Os três desafios de Leo Messi

Ninguém duvida que Leo Messi seja o jogador mais decisivo da LaLiga. O argentino, depois de superar alguns pequenos problemas físicos, já está olhando para Mallorca, a primeira parada dessa reta final.

Messi está ciente da importância que ele tem na equipe, mas também dos desafios que tem pela frente. O capitão do Barcelona está motivado para os onze jogos restantes, além da Champions, se for o caso. O portal 'Marca' revela que Leo está motivado e tem objetivos a cumprir.

Uma das questões pendentes que Messi tem é superar Telmo Zarra no número de troféus 'Pichichi' de artilheiro do campeonato. Atualmente, o argentino acumula seis prêmios, o mesmo que o ex-jogador do Athletic Bilbao.

Messi tem uma grande vantagem para obter seu sétimo prêmio, com o qual superaria Zarra e igualaria Hugo Sánchez com mais vezes consecutivas, quatro. O camisa '10' do Barcelona marcou 19 gols, contra os 14 de Benzema, seu perseguidor mais imediato.

Também em relação aos gols, Messi tem uma difícil missão de conseguir a Chuteira de Ouro. O grande papel de Immobile antes da paralisação e a excelente forma de Lewandowski o deixam com muito poucas chances de obter seu sétimo prêmio.

No momento, o atacante do Bayern de Munique acumulou 30 gols, ou 60 pontos, onze gols e 22 pontos a mais que o '10' do Barcelona. Faltam quatro rodadas para Lewandowski, três para ele por ter sido penalizado em um, enquanto ao argentina faltam onze.

Tudo isso com vários jogadores entre um e outro. Messi é o sexto jogador de futebol no ranking. Lewandowski é seguido por Immobile (54 pontos), Timo Werner (50), Erling Haaland (44) e Cristiano Ronaldo (42).

Mas se Leo Messi tem alguma coisa na mente, é a Liga dos Campeões. O Barcelona não levanta o troféu continental desde 2015, muitos anos se passaram apesar de ter o argentino no elenco.

Antes de tudo, a competição deve ser retomada, que ainda não tem data oficial. Depois, a equipe catalã terá que vencer o Napoli, com o qual empatou em San Paolo na partida de ida.

Messi quer levantar seu primeiro 'Orelhuda' como capitão do Barcelona neste atípico 2020, algo que ele ainda não fez, e terminar uma sequência de cinco anos sem ter a taça.