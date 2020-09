Os três gigantes da Itália que querem Nacho

O Real Madrid deixou claro que não haverá contratações neste verão. Eles só estariam interessados ​​em deixar os jogadores saírem.

Um dos candidatos a deixar o Santiago Bernabéu é Nacho. O futuro do zagueiro merengue poderia estar na Itália.

Segundo 'CalcioMercato', nesta altura do mercado seriam três grandes equipes a lutar pelo jogador madridista. Napoli, Roma e Milan estão de olho no espanhol.

A fonte afirma que o agente do jogador aproveitou a deslocação a Itália para tratar do possível futuro de Nacho na Serie A. O madridista partilha um representante com Morata. Portanto, ele estabeleceu o rumo para Turim.

Seu próximo destino ninguém sabe. Segundo as últimas informações, o defesa-central teria sido oferecido à Roma, mas o Milan e Napoli prometem lutar pelo jogador até ao fim.