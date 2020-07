Os cinco interessados em contratar Götze

Mario Götze tem saída do Borussia Dortmund confirmada. AFP

Mario Götze encerra seu contrato com o Borussia Dortmund nesta janela de transferências, e não faltam pretendentes para ele no mercado. Se, na Espanha, o Sevilla e o Atlético já estavam de olho no meia, agora times da Ligue 1 e da Serie A também são citados como possíveis destinos para o alemão.