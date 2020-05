Os três jogadores que Casillas odiava enfrentar

A longa e bem-sucedida carreira de Casillas o colocou diante de inúmeros jogadores do mais alto nível. O goleiro, que se tornou lenda do gol do Real Madrid e da Espanha, escolheu os três adversários mais duros.

Em uma conversa nos canais oficiais da Liga dos Campeões, o goleiro espanhol foi questionado sobre os adversário que detestava enfrentar. Ele escolheu dois brasileiros aposentados e um argentino ativo.

"Um atacante que eu odiava enfrentar? Já tive vários. Lembro-me, por exemplo, de Élber, do Bayern de Munique. Lembro-me de Juninho que, embora ele não fosse atacante, entrava em pânico toda vez tinha que bater uma falta. E também lá Leo Messi", disse Casillas.

Élber é uma instituição do Bayern com seis temporadas e meia, 264 jogos, 139 gols e 34 assistências, enquanto a carreira de Leo Messi é muito mais recente e, além disso, ele é o artilheiro da história dos 'Clásicos'.

Quanto a Juninho Pernambucano, o ex-jogador brasileiro era temido por sua capacidade cobrando falta. De fato, quase metade dos gols que marcou no Olympique de Lyon foram nessas bolas paradas.