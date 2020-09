Durante seis anos no Barcelona, ​​Luis Suárez provou por que pode se firmar em um dos melhores ataques do mundo. O uruguaio é o mais novo reforço do Atlético de Madrid.

O atacante poderá fazer a sua estreia ainda nessa rodada do Campeonato Espanhol, quando os 'colchoneros' encaram o Granada no Wanda Metropolitano.