Os três nomes de Conte para a Inter

A fábrica de boatos italiana trabalha em plena capacidade, apesar da desaceleração. O 'Corriere dello Sport' garante que o treinador italiano tenha solicitado três jogadores à gerência esportiva da Inter.

Conte teve tempo de detectar as deficiências de sua Inter de Milão. E ele determinou que precisa de duas peças para a ala esquerda, além de um meio-campista polivalente.

Esses jogadores seriam o italiano Emerson Palmieri, com quem ele se encontrou brevemente no Chelsea, Layvin Kurzawa, jogador de futebol em suas últimas semanas de contrato com o PSG, e Arturo Vidal, um jogador cotado para deixar o Barcelona.